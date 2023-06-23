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İstanbul’da Kurban Bayramı trafiği başladı! Yoğunluk A Haber’in drone kamerasında...

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Giriş Tarihi: 23.06.2023 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
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İstanbul’da Kurban Bayramı trafiği başladı! Yoğunluk A Haber’in drone kamerasında...

İstanbul’da 9 günlük Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirecek vatandaşların oluşturduğu araç trafiği başladı. Yolların kilit noktaya geldiği mega şehirde vatandaşlar bir kez daha çileyi yaşadı. Öte yandan yoğunluk A Haber’in drone kamerasına canlı olarak yansıdı. Son durumu muhabir Figen Koçak aktardı.

İstanbul'da Kurban Bayramı tatili öncesi Tuzla E-5 karayolu üzerinde trafik yoğunluğu başladı.

Yarından itibaren başlayan Kurban Bayramı tatilini, tatil beldelerinde ve memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar bugünden yola çıktı.

Mesai bitimiyle başlayan trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde artması beklenirken, İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 64 olarak ölçümlendi.

A HABER TRAFİĞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLEDİ

Öte yandan yoğunluk A Haber'in drone kamerasına canlı olarak yansıdı.

Son durumu muhabir Figen Koçak aktardı.

İstanbul’da bayramı trafiği İSTANBUL'DA BAYRAMI TRAFİĞİ

İSTANBUL OTOGARINDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketlerine ya da tatil bölgelerine seyahat edecek vatandaşlar, İstanbul'da otogarın yolunu tuttu. Otogarda hareketliliğe neden olan vatandaşların tatil öncesi bilet talebi artarken, otobüs firmaları ek seferler koydu.

Firma yetkilileri, otobüslerin bayram sonuna kadar dolu olduğunu belirtirken, birçok vatandaş bilet bulmakta zorlandığını ifade etti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki ailesinin yanına bayram ziyaretine giden Yener Manisalı, "Bilet bulmakta zorlandık, biz cumartesi için bakıyorduk, bugüne bulabildik. Bilet fiyatları geçmişe oranla yüksek." dedi.

Bursa'daki kardeşine bayram ziyaretine giden Yadin Gündoğdu, bilet bulmakta zorlandığını vurguladı.

OTOGARDA BAYRAM DENETİMİ

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı çıkış noktalarında denetim yaptı. Denetimlerde, emniyet kemeri kullanımı, otobüs lastiklerindeki diş derinliği ve takograf cihazı incelendi.

Bayram tatilinde trafikte oluşabilecek otobüs yoğunluğuna dikkati çeken trafik ekipleri, "Bayramınız kemerli olsun" sloganıyla otobüs şoförlerine emniyet kemeri kullanımının önemini anlattı, broşür dağıttı.

Denetimler sırasında bazı yolcular da uygulama noktasındaki emniyet kemeri simülasyon aracını deneyimleme imkanı buldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü denetim ekipleri de otobüslerde yetki belgesi, yolcu sayısı ve bilet fiyatlarını kontrol etti.

1. Bölge Müdürlüğü Denetim Şube Müdürü Faruk Oğuzhan, rutin kontroller dışında İstanbul otogarında ve diğer cep otogarlarında bayram öncesi ve sonrası daha detaylı ve sıkı bir denetim uyguladıklarını söyledi.

Denetimlerde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yetki almış araçlarla taşıma yapılıp yapılmadığına bakıldığını belirten Oğuzhan, "Yolcu taşıyan tüm firmalar, Bakanlığımızdan onaylı fiyat tarifesi alıyor. Fiyat tarifelerini kontrol ediyoruz. Sefere başlamadan önce bütün firmalar, taşıdıkları yolcuların bilgilerini Ulaştırma Elektronik ve Takip Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) girmek zorunda, denetimlerde buna da bakıyoruz. Gerçekten içerideki yolcular veri girişi yapılan yolcularla uyuşuyor mu onun kontrolünü yapıyoruz." diye konuştu.

Kurallara uymayanlara idari para ve uyarı cezaları verildiğini ifade eden Oğuzhan, genel olarak kurallara uyulduğunu gözlemlediklerini dile getirdi.

Antalya'ya yolcu taşıyan firmanın otobüs şoförü Erdoğan Kadim, bayram yoğunluğunun beklenenin üzerinde olduğunu belirtti.

Otobüslerin tamamının dolu olduğuna işaret eden Kadim, vatandaşlara gelecek yıl için bayramdan en az 15 gün önce biletlerini almaları tavsiyesinde bulundu.

Denetimleri kendileri için faydalı gördüğünü söyleyen Kadim, "Can ve mal güvenliğimiz için denetimlerin yapılması güzel bir şey. İstanbul'da olsun, güzergahtaki polis kontrol noktalarında olsun gerekli kontrol sağlanmaktadır. Emniyet güçlerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Otobüs şoförü Ali Ege ise "Otobüslerimiz her zamankinden yoğun. Bayram tatili 9 gün olunca yoğunluk da arttı. Denetimlerde emniyet kemeri, sürüş süreleri, hafta tatilleri yapılıyor mu ona bakıyorlar. Denetimler bizim için rahatlık. Çünkü daha az yoruluyoruz, hafta tatilinde dinleniyoruz. Denetim yokken eskiden çalışıyorduk, şimdi tatil yapabiliyoruz, iyi oluyor." ifadelerini kullandı.

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