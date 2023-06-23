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Marmaris'te orman yangını başladı

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Giriş Tarihi: 23.06.2023 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
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Marmaris’te orman yangını başladı

Muğla Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Marmaris'in Sarıana Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

Sarıana Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

8 HELİKOPTER VE 5 UÇAK İLE HAVADAN MÜDAHALE

Alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 helikopter ve 5 uçak ile havadan, çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor.

Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı erleri de destek veriyor.

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