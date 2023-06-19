Marmara Denizi’nde istila! Korkutan uyarı | Sayıları arttı uzmanlar nedenini açıkladı

Prof. Dr. Tecer, "Bunlarla beslenen denizanasının türleri ve sayısı da artıyor. Başka bir olumsuz taraf ise, biyolojik dengeyi bozan tarafı şu, ne yazık ki; bu denizlerde denizanalarının doğal yaşam ortamları olmadığı için, bu denizlerde denizanasıyla beslenen, bunları ortamda dengeleyecek balık türleri de yok burada. Bu denizanalarının bu ortamlarda besin kaynağı olarak tüketen canlıların olmaması, buradaki popülasyonu artıyor. Yüzlerce çeşidi var denizanalarının bu anlamda bir kısmı zehirli bir kısmı az zehirli. Dolayısıyla hem turizm açısından hem deniz ekosistemlerin dengesi açısından bu denizanaları sorun haline gelmiş durumda. Böyle giderse de sahil kesimlerindeki bütün o sosyal ekonomik turizm ve deniz ortamlarındaki ekolojiyi olumsuz yönde etkileyeceğe benziyor" dedi.