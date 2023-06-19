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‘Babası olamam’ demişti! Yılan bebek davasında hakimden şoke eden karar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.06.2023
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‘Babası olamam’ demişti! Yılan bebek davasında hakimden şoke eden karar

Uşak Eşme'de 25 Ocak 2021'de dünyaya gelen Gökdeniz T. Harlequin tipi iktiyozis, halk arasında “yılan bebek” hastalığıyla dünyaya geldi. Doğumundan 3 ay sonra babası 'Babası olamam' diyerek soybağı reddi için mahkemeye gitti. Yürek yakan o davada sona gelindi. Hakimin kararı ise dikkat çekti...

Uşak'ın Esme İlçesi'nde Gökdeniz T. 2021 yılında 300 milyonda bir görülen ve halk arasında yılan bebek olarak bilinen Harlequin tipi iktiyozis hastalığıyla dünyaya geldi. Gökdeniz bebeğin annesi 28 yaşındaki Ela Fidan ile babası Musa T., doğumdan 3 ay önce boşanmak için mahkemeye gitti.

'BABASI DEĞİLİM' DEDİ

Hatta baba Musa T. bebeğin babasının kendisi olamayacağı iddiasıyla çocuğun soybağının nesebinin tespit edilmesini istedi. Bunun üzerine İzmir Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi, Gökdeniz bebek ile anne ve babasından alınan örnekler üzerinde DNA incelemesi gerçekleştirdi. Mahkemeye gönderilen 29 Haziran 2022 tarihli Adli Tıp Raporu sonucuna göre, Musa T.'nin yüzde 99 oranında bebeğin biyolojik babası olabileceği tespitine yer verildi.

DEDE KAYYUM OLARAK ATANDI

Ancak babanın avukatları, DNA testine itiraz etti. Çift, 9 Haziran 2022'de boşanırken Gökdeniz bebeğe annesinin babası olan dedesi Sait Fidan'ı kayyum olarak atanmasına karar verdi. Kayyum kararında, Gökdeniz bebeğin yasal temsilcileri arasında menfaat çatışması çıktığı için bebeği soybağı davasında temsil edecek kayyuma ihtiyaç olduğu belirtildi. Ancak Musa T., bebeğe dedesinin kayyum olarak atanmasına itiraz etti.

MAHKEME DAVAYI REDDETTİ

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı bozması üzerine küçük çocuğa Uşak Barosu'ndan bir avukatın kayyum olarak atanmasına izin verildi. Gökdeniz bebeğin soybağına ilişkin davada karar, 14 Haziran'da çıktı. Eşme Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına annesin avukatları Ahmet Ocak, Zeynep Avcı ve Ali Arık katıldı. Hakim, Musa T.'nin çocuğun babası olmadığı yönünde açtığı davanın reddine karar verdi.

"OĞLUM İÇİN ENDİŞELENDİM"

Anne Ela Fidan, "Babasının bu davayı açmasıyla, namusum ve gururumu ayaklar altına alındı. Fakat endişelenmem gereken asıl konu bu değildi. Her ne kadar bu durum canımı yaksa da beni korkutan tek şey oğlumdan alınacak kan örneğiydi" dedi.

Fidan, "Ben Gökdeniz'in cildi kanamasın diye saat başı kremleme işlemi yaparken, babasının acımasızca davranması çok yüreğimi yaktı. Avukat Zeynep Hanımla iletişime geçtim. Bu süreçte bizi iş gibi görmeyip davayı sahiplenmesi beni çok duygulandırdı. Ayrıca endişelerimi ortadan kaldırdı. Sadece avukatım değil, elim, kolum, ayağım, dilim oldu" diye konuştu.

Yılan bebek Gökdeniz 1 yaşına girdi! YILAN BEBEK GÖKDENİZ 1 YAŞINA GİRDİ!
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