24 Mayıs 2023, Çarşamba
Marmara Denizi’nde yeni tehdit: Pusula Denizanası! Tüm canlıları etkiliyor
Zehirli pusula denizanaları Marmara Denizi'nde artış gösterdi. Çanakkale Boğazı'nda da görülen pusula denizanalarının bahar aylarında artmasıyla ilgili Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, "Hem stok yönünden hem de ekonomik olarak zararı var. Hamsi, sardalya gibi balıklar daha çok etkilenir. Denizdeki tüm canlıları denizanaları etkiler" dedi.
Giriş Tarihi: 24.05.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 12:03
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