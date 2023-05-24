Marmara Denizi’nde yeni tehdit: Pusula Denizanası! Tüm canlıları etkiliyor

"İSTANBUL BOĞAZI VE ÇEVRESİNDE YAYGIN OLARAK GÖRÜLÜYOR"



Prof. Dr. Okyar, "2008-2009 yıllarında büyük bir artış gösterdi hatta o dönem bu tür zehirli mi diye çok yer almıştı. Çünkü görsel olarak da ilgi çeken bir tür, kırmızı, kahverengimsi bir tür. Sonrasında biraz ortamdan çekildi çünkü ilk girmenin vermiş olduğu etkiyle baskınlığını kazandı. Sonra ortamın değişimine uyarak belli bir dengeye oturdu. Dönem dönem özellikle bahar aylarında, bu dönemlerde bu tür görünür hale geçiyor. Çanakkale Boğazı girişi, Marmara Denizi'nin güneyinde yaygın olarak görülen bir tür. Bunun dışında tüm Marmara Denizi'nde görülüyor. İstanbul Boğazı ve çevresinde yaygın olarak bu mevsimlerde görüyoruz" dedi.