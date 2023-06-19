Adana'da deprem | 2023 son depremler listesi
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 10.15 kilometre derinliğinde oluştu. İşte detaylar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 23.59'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 10.15 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede hissedildi.
İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
DEPREMİN DETAYLARI
Büyüklük: 4.0 (Mw)
Yer: Saimbeyli (Adana)
Tarih: 2023-06-18
Saat: 23:59:21 TSİ
Enlem: 37.855 N
Boylam: 36.21 E
Derinlik: 10.15 km
2023 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
18-06-2023 23:59:21 37.855 36.21 10.15 MW 4.0 Saimbeyli (Adana) 591305
18-06-2023 23:42:45 37.274 38.442 6.18 ML 2.1 Bozova (Şanlıurfa) 591302
18-06-2023 23:40:22 36.101 36.036 7 ML 1.8 Samandağ (Hatay) 591303
18-06-2023 23:37:00 38.078 37.814 6.52 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) 591304
18-06-2023 23:33:59 38.919 26.794 13.03 ML 2.7 Ege Denizi - [04.07 km] Dikili (İzmir) 591301
18-06-2023 22:49:59 38.075 37.213 9.61 ML 2.0 Ekinözü (Kahramanmaraş) 591300
18-06-2023 22:24:21 40.266 32.119 3.69 ML 1.4 Beypazarı (Ankara) 591297
18-06-2023 22:03:55 38.197 38.595 6.98 ML 1.0 Battalgazi (Malatya) 591296
18-06-2023 22:02:58 38.156 37.805 19.26 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya) 591295
18-06-2023 21:44:45 38.187 38.002 7.1 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 591299
18-06-2023 21:43:20 38.286 37.71 7 ML 1.3 Akçadağ (Malatya) 591298
18-06-2023 21:39:35 36.926 29.303 7 ML 1.5 Çameli (Denizli) 591294
18-06-2023 21:39:00 36.941 29.331 6.89 ML 1.6 Çameli (Denizli) 591293
18-06-2023 21:27:57 40.14 43.574 7.03 ML 2.1 Digor (Kars) 591289
18-06-2023 21:26:12 40.395 29.033 7.04 ML 1.3 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.01 km] Gemlik (Bursa) 591292
18-06-2023 21:25:30 38.837 26.901 6.98 ML 1.5 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [06.86 km] Aliağa (İzmir) 591291
18-06-2023 21:24:30 36.934 29.312 5.68 ML 1.7 Çameli (Denizli) 591290
18-06-2023 21:22:56 38.263 37.789 5.55 ML 2.8 Akçadağ (Malatya) 591288
18-06-2023 20:43:24 37.846 36.165 6.87 ML 1.3 Saimbeyli (Adana) 591286
18-06-2023 20:40:42 38.199 38.611 7.03 ML 2.0 Pütürge (Malatya) 591285
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ tercih sonuç takvimi açıklandı mı?
- Harfi harfine uyanlar anında zayıflıyor! 4 ayda iğne ipliğe döndü! İşte, Işın Karaca'nın 32 kilo verdiren diyet listesi!
- Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Bayram tatili 9 gün mü, ayın kaçında başlıyor?
- Türkiye - Galler maçı hangi kanalda? Türkiye - Galler ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- Gençlere bayram ikramiyesi verilecek mi? Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek 2023?
- Haziran ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödeme tarihleri açıklandı mı?
- Vatandaşlık maaşı başvurusu ne zaman, kimlere verilecek? VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR? Şartları ve başvuru tarihi hakkında detaylar...
- 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj ve çıraklık şartı sıralandı! 49-50-51-52 yaşında olanlara müjde geldi! 2000-2008 sonrası EYT çizelgesi...
- Karatay diyetinde 3 önemli kural! Canan Karatay 'sadece bunları yapın' dedi! Vücuttaki toksinleri atmak için...
- Emekliye 3 kademeli zam tablosu netleşti! Emekliye 8.886 TL, memura 22.000 TL! KÖK maaş hesabı çıktı! 7.500, 8.000, 9.000 TL...
- YKS 2023 soru ve cevap anahtarı PDF İNDİR ösym.gov.tr! TYT Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal bilimler, Coğrafya, Din! YKS A-B-C-D cevap anahtarı!
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? TYT, AYT, YDT 2023 sınav sonuçları ne zaman belli olur?