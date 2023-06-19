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Adana'da deprem | 2023 son depremler listesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.06.2023 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
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Adana’da deprem | 2023 son depremler listesi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 10.15 kilometre derinliğinde oluştu. İşte detaylar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 23.59'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 10.15 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede hissedildi.

İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

DEPREMİN DETAYLARI

Büyüklük: 4.0 (Mw)

Yer: Saimbeyli (Adana)

Tarih: 2023-06-18

Saat: 23:59:21 TSİ

Enlem: 37.855 N

Boylam: 36.21 E

Derinlik: 10.15 km

2023 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

18-06-2023 23:59:21 37.855 36.21 10.15 MW 4.0 Saimbeyli (Adana) 591305
18-06-2023 23:42:45 37.274 38.442 6.18 ML 2.1 Bozova (Şanlıurfa) 591302
18-06-2023 23:40:22 36.101 36.036 7 ML 1.8 Samandağ (Hatay) 591303


18-06-2023 23:37:00 38.078 37.814 6.52 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) 591304
18-06-2023 23:33:59 38.919 26.794 13.03 ML 2.7 Ege Denizi - [04.07 km] Dikili (İzmir) 591301
18-06-2023 22:49:59 38.075 37.213 9.61 ML 2.0 Ekinözü (Kahramanmaraş) 591300
18-06-2023 22:24:21 40.266 32.119 3.69 ML 1.4 Beypazarı (Ankara) 591297
18-06-2023 22:03:55 38.197 38.595 6.98 ML 1.0 Battalgazi (Malatya) 591296
18-06-2023 22:02:58 38.156 37.805 19.26 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya) 591295
18-06-2023 21:44:45 38.187 38.002 7.1 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 591299
18-06-2023 21:43:20 38.286 37.71 7 ML 1.3 Akçadağ (Malatya) 591298
18-06-2023 21:39:35 36.926 29.303 7 ML 1.5 Çameli (Denizli) 591294
18-06-2023 21:39:00 36.941 29.331 6.89 ML 1.6 Çameli (Denizli) 591293
18-06-2023 21:27:57 40.14 43.574 7.03 ML 2.1 Digor (Kars) 591289
18-06-2023 21:26:12 40.395 29.033 7.04 ML 1.3 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.01 km] Gemlik (Bursa) 591292
18-06-2023 21:25:30 38.837 26.901 6.98 ML 1.5 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [06.86 km] Aliağa (İzmir) 591291
18-06-2023 21:24:30 36.934 29.312 5.68 ML 1.7 Çameli (Denizli) 591290
18-06-2023 21:22:56 38.263 37.789 5.55 ML 2.8 Akçadağ (Malatya) 591288
18-06-2023 20:43:24 37.846 36.165 6.87 ML 1.3 Saimbeyli (Adana) 591286
18-06-2023 20:40:42 38.199 38.611 7.03 ML 2.0 Pütürge (Malatya) 591285

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