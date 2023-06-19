Adana’da deprem | 2023 son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 23.59'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Yerin 10.15 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede hissedildi.

İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.