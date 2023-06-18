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Son dakika: AFAD: Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.06.2023 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023
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Son dakika: AFAD: Kahramanmaraş’ta deprem meydana geldi

AFAD: Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 01:02’de 4.1 büyüklünde deprem meydana geldi.

AFAD: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 01:02'de 4.1 büyüklünde deprem meydana geldi.

Büyüklük:4.1 (Mw) Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)

Tarih:2023-06-18 Saat:01:02:55 TSİ Enlem:37.658 N Boylam:37.424 E Derinlik:11.74 km

2023 AFAD SON DEPREMLER

18-06-2023 01:02:55 37.658 37.424 11.74 MW 4.1 Pazarcık (Kahramanmaraş) 591140
18-06-2023 00:40:09 37.938 28.371 7 ML 1.0 Nazilli (Aydın) 591139
18-06-2023 00:39:06 38.036 37.625 6.97 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 591136
18-06-2023 00:37:57 37.92 36.231 7.14 ML 1.6 Saimbeyli (Adana) 591137


18-06-2023 00:36:06 38.014 38.179 6.97 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman) 591135
18-06-2023 00:32:30 41.339 33.573 6.99 ML 1.5 Merkez (Kastamonu) 591138
18-06-2023 00:32:08 37.452 37.033 9.01 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 591134
18-06-2023 00:27:36 38.5 45.06 7 ML 1.8 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [57.68 km] Başkale (Van) 591132
18-06-2023 00:22:42 36.946 29.319 7 ML 1.2 Çameli (Denizli) 591133
18-06-2023 00:21:41 38.263 39.155 7 ML 1.1 Çüngüş (Diyarbakır) 591130
18-06-2023 00:21:12 39.551 42.998 7.13 ML 1.3 Hamur (Ağrı) 591131
18-06-2023 00:12:13 39.904 40.261 7.68 ML 1.3 Tercan (Erzincan) 591129
18-06-2023 00:11:41 37.629 34.704 6.99 ML 1.0 Ulukışla (Niğde) 591128

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