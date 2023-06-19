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Otomobil TIR'ın altına girdi: Anne ve kızı ağır yaralandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.06.2023 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
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Otomobil TIR’ın altına girdi: Anne ve kızı ağır yaralandı

Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda bir otomobil TIR'ın altına girdi. Feci kazada, sürücü anne ve 8 yaşındaki kızı ağır yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Uşak kara yolu Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesi yakınlarında meydana geldi.

OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI

H.Y., idaresindeki, 06 BOM 640 plakalı otomobil Uşak istikametine seyir halindeyken yine kendisiyle aynı istikamette seyir halinde olan G.E.'nin idaresindeki 42 CZN 65 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

Kaza sonra çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNE VE KIZI AĞIR YARALI

Sağlık ekipleri kazada, 06 BOM 640 plakalı araç sürücüsü H.Y. ve araçta yolcu olarak bulunan kızı D. Y.'nin ağır yaralandığını belirleyerek, Afyonkarahisar Üniversite Devlet Hastanesine sevkini sağladı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında TIR sürücüsü G.E. gözaltına alındı.

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