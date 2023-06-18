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Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

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Giriş Tarihi: 18.06.2023 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023
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Son dakika: Malatya’da korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

AFAD tarafından yapılan açıklamada Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem yaşandığı belirtildi. Saat 18.36'da yaşanan depremin derinliği 7.06 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 18.36'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7.06 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

DEPREMİN DETAYLARI

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