Örümcek Adam’a özenen çocuk 5’inci kattan atladı!

TOPRAK ZEMİN AYRINTISI



Şans eseri olaydan burnu bile kanamadan kurtulan Berzan'ın herhangi bir yara almaması doktorlarını da şaşırttı. Tedavisini gerçekleştiren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği'nden Opr. Dr. Mehmet Çakmak, "Berzan'ın kurtulması mucize, en büyük şansı toprak zemine, oturur şekilde düşmesi." dedi.

Benzer olaylar için ailelere de bir uyarıda bulunan Çakmak, "Böyle olaylarda aileler kesinlikle can havliyle çocuğu kucaklayıp taşımasın. Hemen 112'yi arasın. Çünkü boyun omurga zedelenmesi varsa, yanlış bir hareketle ömür boyu felç kalabilir." diye konuştu.