Ankara'daki tarım ilacı faciasında yeni gelişme: 2 kişi adliyeye sevk edildi
Ankara’da yaşanan facia dün sabah saat 07.30 sularında Keçiören ilçesine bağlı Sancaktepe Mahallesi 1637'inci Sokak üzerinde meydana geldi. Tarım ilacıyla ilaçlanan apartmanda 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaşanan zehirlenme olayıyla ilgili binayı ilaçladığı tespit edilen İ.Ç. ile üvey oğlu B.A. adliyeye sevk edildi. Öte yandan, böcek ilacından zehirlenen anne ile kızının Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı, cenazeler yakınlarına teslim edildi. İşte korkunç olayın detayları...
Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen olayda tarım ilacıyla ilaçlanan bir apartmanda zehirlenen anne Türkan Sabancılar ve 10 yaşındaki kızı Elif Sude Sabancılar hayatını kaybetmiş, 10 kişi ise hastaneye kaldırılmıştı.
Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde binayı ilaçlayan İ.Ç. ile üvey oğlu B.A. gözaltına alındı.
İfadeye çağırılan ve ilaçların satın alındığı dükkanın işletmecisi olan iki kişi ile yabancı uyruklu bir kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan İ.Ç. ile B.A. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yargılanmak üzere Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
ANNE İLE KIZIN OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Böcek ilacından zehirlenerek hastaneye kaldırılan 10 kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Bu arada vefat eden anne ile kızının Adli Tıp kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Babaları da zehirlendiği için hastanede tedavi edilen 2 kişinin cenazesi, yakınlarına teslim edildi.
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