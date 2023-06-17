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İstanbul Havalimanı'nda tatil yoğunluğu! Karnesini alan buraya koştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2023
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İstanbul Havalimanı’nda tatil yoğunluğu! Karnesini alan buraya koştu

Okullarda son ders zilinin çalmasıyla birlikte tatile gitmek isteyenlerin akın ettiği noktalardan birisi de İstanbul Havalimanı oldu. Eğitim ve öğretim döneminin tamamlanmasıyla memleketlerine ve tatile gitmek isteyenler İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

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