Ankara'da tarım ilacı faciası! Vali Vasip Şahin acı haberi duyurdu: Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberine göre Ankara'nın Keçiören ilçesinde tarım ilacından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti, zehirlenen 5 kişiden 1 kişinin durumunun ise ağır olduğu açıklandı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde böcek ilacından zehirlendiği belirtilen 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan 1'i ağır 5 kişinin tedavisi sürüyor.
Olay, saat 07.30 sıralarında Sancaktepe Mahallesi 1637'inci Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki 4 katlı binada oturan bir aile, dairede ilaçlama yaptırdı.
Tarım ilacı kullanımı nedeniyle tüm daireler ilaçlamadan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanları ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre, binada bulunan 10 yaşındaki Elif Sude S. ile birlikte 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de hastaneye kaldırıldı.
VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA
Ankara Valisi Vasip Şahin de, olayla ilgili açıklama yaptı. Şahin, olayın ilk belirlemelere göre böcek ilaçlamasından kaynaklandığını belirterek, "Maalesef 2 vatandaşımız öldü, 1'i ağır 5 vatandaşımız da şu anda tedavi altında. İnşallah onlar sağ salim aramıza dönerler ama şunu ifade edeyim; şu anda orada bütün ekiplerimiz çalışıyorlar. Savcılarımızın talimatları ve kontrolleri dahilinde incelemeler, araştırmalar devam ediyor. Kesin sebep, bu teknik ve adli çalışmalar bittikten sonra netleşecektir. Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
Ankara Valiliği de olayla ilgili Twitter hesabından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün sabah saat 07.33' te Keçiören ilçemizde ikamet eden bir aileden baş dönmesi, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri alınmış olup konu ile ilgili olarak derhal sağlık ekipleri görevlendirilmiştir. Emniyet, AFAD, UMKE, SAKOM ve GAMER ekiplerimizden alınan bilgiye göre durumdan etkilenen 7 vatandaşımızın olduğu, ilk bulgulara göre şahıslarda zehirlenme belirtilerinin görüldüğü değerlendirilmiştir.
Hastanelere nakilleri sağlanan şahıslardan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, diğer vatandaşlarımızın tedavilerine devam edilmektedir. Söz konusu bina ve çevresinde gerekli tedbirler alınmıştır. Olayın kesin sebebinin belirlenmesi için inceleme ve araştırmalar Cumhuriyet Başsavcılığı nezaretinde uzman ekiplerce sürdürülmektedir" denildi.
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