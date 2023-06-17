İstanbul'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan cip pastaneye daldı | O anlar kamerada
Korkunç kaza dün İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde meydana geldi. Cip sürücüsü fren yerine gaza basınca pastaneye daldı. 5 kişinin hafif yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'da yaşanan kaza, Çekmeköy ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi üzerinde dün saat 14.20 sularında meydana geldi.
İddiaya göre Evrin Ergen yol kenarına yanaştığı sırada fren yerine gaza basınca kaldırımı aşarak pastaneye daldı.
Kazada sürücü ile pastanedeki 4 kişi hafif yaralandı.
Kaza anında pastanenin içinde yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Cip çekiciyle pastaneden çıkarılarak götürüldü.
Kazayı anlatan Pastanenin sahibi Ensar Demirci, "Kıl payı ufak tefek sıyrıklarla kurtardık. 10-15 dakika öncesinde buralarda masalar hep doluydu. En büyük şansımız buranın boşalmış olmasıydı. İçeride iki müşteri vardı, onlar da ufak tefek sıyrıklarla atlattı" dedi.
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