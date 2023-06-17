İstanbul’da korkunç kaza! Kontrolden çıkan cip pastaneye daldı | O anlar kamerada

Kazayı anlatan Pastanenin sahibi Ensar Demirci, "Kıl payı ufak tefek sıyrıklarla kurtardık. 10-15 dakika öncesinde buralarda masalar hep doluydu. En büyük şansımız buranın boşalmış olmasıydı. İçeride iki müşteri vardı, onlar da ufak tefek sıyrıklarla atlattı" dedi.

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