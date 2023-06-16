Ankara’da narkotik operasyonu! 34 kişi gözaltında





Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, yakalanan 34 şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri adliye çıkışında basın mensuplarının 'Neden yaptınız, pişman mısınız?' sorusu üzerine, "Ne yapmışız da pişmanmışız. Bir şey yapmadık ki. Hayır satmadım, çok şükür bir şey yaptığımız yok" cevabını verdi.

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