Ankara'da narkotik operasyonu! 34 kişi gözaltında
Son dakika haberi | Ankara'da İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen narkotik operasyonu kapsamında 34 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 462 adet sentetik ecza hapı, 127 gram metamfetamin, 40 gram bonzai ve türevi maddeler, 11 gram eroin, 5,4 gram esrar, 0,32 gram marihuana ve 3 adet cam pipo ele geçirildi.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılan narkotik operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı. Polatlı ilçesinde güven ortamının devamının sağlanması, vatandaşların, gençlerin ve çocukların daha sağlıklı bir çevrede yaşaması ve uyuşturucudan korunması amacıyla Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ve Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 11'i tutuklu toplam 47 şüpheliden 36 kişinin yakalanmasına yönelik operasyonda, 34 şahıs yakalandı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 462 adet sentetik ecza hapı, 127 gram metamfetamin, 40 gram bonzai ve türevi maddeler, 11 gram eroin, 5,4 gram esrar, 0,32 gram marihuana ve 3 adet cam pipo ele geçirildi.
Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, yakalanan 34 şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri adliye çıkışında basın mensuplarının 'Neden yaptınız, pişman mısınız?' sorusu üzerine, "Ne yapmışız da pişmanmışız. Bir şey yapmadık ki. Hayır satmadım, çok şükür bir şey yaptığımız yok" cevabını verdi.
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