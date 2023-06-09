CHP'li İBB'nin gündemi yine suya zam! Ekrem İmamoğlu İSKİ'yi zam gündemiyle topluyor
Son dakika haberi | CHP'li İBB'ye bağlı İSKİ, 13 Haziran'da bir kez daha "suya zam" gündemiyle toplanacak. 30 Mayıs'ta yapılan Genel Kurul'da yüzde 12,94 ila 49,62 arasındaki zam teklifi Cumhur İttifakı üyelerinin oylarıyla reddedilmişti.
Toplantı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla 13 Haziran Salı günü saat 14.00'te Saraçhane'deki belediye binasının meclis salonunda yapılacak.
Kurulda, 2023 yılı su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri, mülkiyeti İSKİ'ye ait bazı parsel ve hisselerin satışı, dolu ve boş memur kadro değişiklikleri ile bu yılın yatırım programı revizesi teklifi maddeleri görüşülecek.
Kurulda görüşülecek gündem maddeleri için meclis üyelerine davetiye gönderildiği öğrenildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman belli olacak 2023? MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- EYT staj ve çıraklık sigortası çizelgesi geldi! 1999-2000 başlangıcı olanlar dikkat! 2 istisna belirdi! 1 yıllık staj süreleri...
- Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? Sandık görevli ücretleri bu ay yatacak mı?
- Torba yasa detayları netleşti! Maddeler tek tek sıralandı! Meclis'e EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık sigortası!
- Haziran ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Aile Destek yardımı ne zaman bitecek, uzatılacak mı?
- Asgari ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? 2023 Asgari ücret ara zammı hangi tarihte açıklanacak?
- Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023? Emekli Bayram ikramiyeleri ayın kaçında yatacak?
- e-Okul devamsızlık girişi ne zaman kapanıyor 2023? e-Okul sistemi not girme kapandı mı? 1,2,3,4,5,7,10,11.sınıflar...
- Çocuklu aileler hemen başvursun! Ödemeler yükseldi! 3.038 TL nakit verilecek! T.C Kimlik numarasının ilk hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5...
- 8 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu, en son kim elendi? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Sembolü alan yarışmacı...
- Survivor büyük final ne zaman, bilet fiyatları ne kadar? Survivor 2023 finale hangi isimler, yarışmacılar kaldı?
- Cennet Mahallesi'nin Oynak Balina lakaplı Menekşe'si inanılmaz zayıfladı! İşte Şeyla Halis'i yağlarından kurtaran o yöntem...