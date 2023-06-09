CHP’li İBB’nin gündemi yine suya zam! Ekrem İmamoğlu İSKİ’yi zam gündemiyle topluyor

Kurulda, 2023 yılı su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri, mülkiyeti İSKİ'ye ait bazı parsel ve hisselerin satışı, dolu ve boş memur kadro değişiklikleri ile bu yılın yatırım programı revizesi teklifi maddeleri görüşülecek.