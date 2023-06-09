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CHP'li İBB'nin gündemi yine suya zam! Ekrem İmamoğlu İSKİ'yi zam gündemiyle topluyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.06.2023 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
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CHP’li İBB’nin gündemi yine suya zam! Ekrem İmamoğlu İSKİ’yi zam gündemiyle topluyor

Son dakika haberi | CHP'li İBB'ye bağlı İSKİ, 13 Haziran'da bir kez daha "suya zam" gündemiyle toplanacak. 30 Mayıs'ta yapılan Genel Kurul'da yüzde 12,94 ila 49,62 arasındaki zam teklifi Cumhur İttifakı üyelerinin oylarıyla reddedilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 1. Olağanüstü Genel Kurulu, 13 Haziran'da zam gündemiyle toplanacak.

Toplantı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla 13 Haziran Salı günü saat 14.00'te Saraçhane'deki belediye binasının meclis salonunda yapılacak.

Kurulda, 2023 yılı su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri, mülkiyeti İSKİ'ye ait bazı parsel ve hisselerin satışı, dolu ve boş memur kadro değişiklikleri ile bu yılın yatırım programı revizesi teklifi maddeleri görüşülecek.

Kurulda görüşülecek gündem maddeleri için meclis üyelerine davetiye gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan İSKİ'nin 30 Mayıs'taki Olağan Genel Kurul'da ek teklif olarak gündeme alınması için sunulan ancak oy çokluğuyla reddedilen yüzde 12,94 ila 49,62 arasındaki zam teklifinin, olağanüstü kurulda görüşüleceği belirtildi.

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