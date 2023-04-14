İBB'de milyonluk yolsuzluk israf ve vurgun! Denetim raporları gerçekleri ortaya çıkardı: Borcu 39 kat artan İSKİ'nin paraları böyle harcanmış
Göreve geldiği 2019 yılından bu yana İstanbul'un sorunlarını çözmek yerine işleyen sistemi de bozan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'de yolsuzluk ve israf sıkandalları da bitmek bilmiyor. İBB iştiraki İSKİ'de 2022'de yapılan 220 milyon 166 bin TL'lik "açık ihale" usulü ihaleler iptal edilerek, "pazarlık usulü"ne çevrildi. Bu şekilde yapılan ihalelere 3 milyon 170 bin lira fazladan ödendi. Ayrıca İSKİ'de milyonlarca liralık da israf yapıldı.
23 Haziran 2019'da yapılan yerel seçimlerle göreve gelen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde yüzlerce vaat verirken; aradan geçen yaklaşık 4 yıllık sürede bu vaatlerini yerine getiremedi. Bunların yanı sıra seçim döneminde sürekli olarak "israf" yapıldığını iddia eden İmamoğlu yönetimindeki İBB'de milyonlarca liralık israflar yapılırken, yine bazı usulsüzlüklerle milyonluk vurgunlar da yapıldı.
PAZARLIK USULÜ İHALELERLE VURGUN
CHP'li İBB'nin iştirakı olan İSKİ'de 2022'de yapılan toplam bedeli 220 milyon 166 bin TL'yi bulan ihalelerde "açık ihale" usulü, kanuna uygun olmayan gerekçelerle terk edilerek ilan yapılmadan sadece belediyenin davet ettiği firmaların katılabildiği "pazarlık usulü" ihalelere çevrildi. 2022 yılı için hazırlanan İBB Denetim Komisyon Raporu'nda yer alan rakamlara göre yapılan 15 adet "pazarlık usulü" ihale ile İSKİ kasasından fazladan 3 milyon 170 bin lira çıktı.
KASADAN FAZLADAN 3 MİLYON 170 BİN LİRA ÇIKTI
4734 sayılı Kanunun 19. Maddesi kapsamında gerçekleştirilen 20.06.2022 tarih ve 2022/452585 ihale kayıt numaralı 22 milyon 965 bin 496 TL + KDV yaklaşık maliyetli "Ömerli İAT Dağıtım Merkezi Orta Gerilim (36 kV) SF6 Gaz İzoleli Modüler Hücre Temini ve Montaj İşi" ihalesi, ihale komisyonunda yer alan uzman üyelerin yaklaşık maliyetin güncelliğini kaybettiği, işin aciliyeti ve herhangi bir araştırma yapılmadan tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu değerlendirmesinin yapıldığı yönündeki şerhlerine rağmen tüm teklifler yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle iptal edildi.
Bu ihalede en avantajlı teklifin 23 milyon 900 bin TL+KDV olarak yapıldığı raporlarda yer alırken, daha sonra aynı işin 2020'den itibaren önem ve aciliyet arz etmesi gerekçesiyle 4734 sayılı Kanunun 21/B maddesi kapsamında 21.11.2022 tarih, 2022/1231252 İKN ile kapsamına 400 bin TL+KDV bedelli iş kalemi de eklenerek yeniden ihale edilmiş ve 27 milyon 470 bin TL+KDV bedelle ihalenin sonuçlandığı görüldü.
Denetim raporunda yeni eklenen iş kalemi çıkarılarak yapılan hesaplamada ilk ihalede, komisyon üyelerinin şerhlerinin dikkate alınmamasının belediyeye olan fazladan ödeme maliyetinin 3 milyon 170 bin TL+KDV olduğu tesit edildi.
REKABET ŞARTI OLUŞTURULMADI 6 MİLYON 806 BİN TL FAZLADAN ÖDENDİ
İSKİ'deki skandallar bununla da bitmek bilmedi. İhale edilen işlerin alt yükleniciler eliyle gördürülmesi nedeniyle de İSKİ kasasından 6 milyon 806 bin TL fazladan para çıktı.
Tedarik edilen mal ve hizmetlere ilişkin olarak ihale bedelleri, alt yüklenici bilgileri ve alt yüklenici ihale bedellerine ilişkin bilgilerin yer aldığı tabloda ödenen fazla tutarlar tek tek ortaya döküldü.
Yapılan incelemede, ihalelere katılımın zorlaştırılarak rekabet şartlarının oluşturulmaması ve buna bağlı olarak işin tamamına yakınının alt yükleniciler eliyle gördürülmesi nedeniyle tedarik edilen mal ve hizmetlerin gerçek piyasa değerlerinden daha yüksek fiyatlara ihale edildiği, özetle bu yolla 79.196.660,90 TL+KDV bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetlerin 72.390.000,00+KDV bedelle ihale edildiği tespit edildi.
Böylece doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınmaması nedeniyle bu hizmetler için 6.806.660,90 TL+KDV daha fazla ödeme yapıldığı 2022 İBB Denetim Komisyon Raporu'nda yer aldı.
3 YILDA BORCU 39 KAT ARTTI
2019 sonu itibarıyla dış mali borcu bulunmayan ve sadece 350 milyon TL iç mali borcu bulunan İSKİ'nin toplam borcu 2022'de yüzde 160,03 oranında artarak 13 milyar 756 milyon 867 bin TL'ye yükseldi.
1 Ağustos 2022 onay belgesi tarihli İSKİ moral etkinliği için kurumun kasasından 3 milyon 168 bin TL+KDV bedelin çıktığı da raporda yer aldı.
MORAL ETKİNLİĞİNE 3 MİLYON 168 BİN TL
"Kurumumuz Personeline Ve Ailesine Yönelik Düzenlediğimiz; Moral, Motivasyon, Tanıtım Ve Küresel Isınma Kapsamında Bilinçli Su Tüketimi Ve Çevreyi Koruma Konulu Farkındalık Yaratma Ve Bilinçlendirme Etkinliği Hizmeti Alımı" işinin 3 milyon 168 bin TL+KDV bedelle Tema Ses Işık ve Görüntü Tekn. Ltd. Şti. uhdesinde gerçekleştiği de raporda yer alırken, 3 bin kişi için yapılan söz konusu organizasyonun kişi başı maliyetinin 1.056,00 TL+KDV olduğu tespit edildi.
Söz konusu organizasyonla ilgili olarak "4734 sayılı Kanunun 22/D maddesi; "Büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idarelerin on beş milyar, diğer idarelerin beş milyar Türk Lirasını aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar" şeklinde tanımlanmış olup, söz konusu alımın kanun kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı kanaatine varılmıştır." ifadeleri raporda kendisine yer buldu.
ÇİKOLATAYA 1 MİLYON 680 BİN TL
22 Nisan 2022 onay belgesi tarihli "Madlen Çikolata Alımı" işi için ise 1 milyon 680 bin TL+KDV bedelle ihale yapıldığı ve Detay Gıda San. Ve Tic. A.Ş.'nin bu ihaleyi kazandığı ve böylece "çikolata" için İSKİ'nin kasasından 1 milyon 680 bin TL'den fazla bir tutarın çıktığı tespit edildi.
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