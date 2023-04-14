İBB’de milyonluk yolsuzluk israf ve vurgun! Denetim raporları gerçekleri ortaya çıkardı: Borcu 39 kat artan İSKİ’nin paraları böyle harcanmış

KASADAN FAZLADAN 3 MİLYON 170 BİN LİRA ÇIKTI

4734 sayılı Kanunun 19. Maddesi kapsamında gerçekleştirilen 20.06.2022 tarih ve 2022/452585 ihale kayıt numaralı 22 milyon 965 bin 496 TL + KDV yaklaşık maliyetli "Ömerli İAT Dağıtım Merkezi Orta Gerilim (36 kV) SF6 Gaz İzoleli Modüler Hücre Temini ve Montaj İşi" ihalesi, ihale komisyonunda yer alan uzman üyelerin yaklaşık maliyetin güncelliğini kaybettiği, işin aciliyeti ve herhangi bir araştırma yapılmadan tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu değerlendirmesinin yapıldığı yönündeki şerhlerine rağmen tüm teklifler yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle iptal edildi.

Bu ihalede en avantajlı teklifin 23 milyon 900 bin TL+KDV olarak yapıldığı raporlarda yer alırken, daha sonra aynı işin 2020'den itibaren önem ve aciliyet arz etmesi gerekçesiyle 4734 sayılı Kanunun 21/B maddesi kapsamında 21.11.2022 tarih, 2022/1231252 İKN ile kapsamına 400 bin TL+KDV bedelli iş kalemi de eklenerek yeniden ihale edilmiş ve 27 milyon 470 bin TL+KDV bedelle ihalenin sonuçlandığı görüldü.

Denetim raporunda yeni eklenen iş kalemi çıkarılarak yapılan hesaplamada ilk ihalede, komisyon üyelerinin şerhlerinin dikkate alınmamasının belediyeye olan fazladan ödeme maliyetinin 3 milyon 170 bin TL+KDV olduğu tesit edildi.