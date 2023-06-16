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Hollanda vatandaşı Albert 75 yaşında Müslüman oldu!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.06.2023
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Hollanda vatandaşı Albert 75 yaşında Müslüman oldu!

Hollanda vatandaşı 75 yaşındaki Cornelis Albert, 17 yıldır Türkiye’de yaşıyor. Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde ikamet eden Albert, İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimi ile Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu. Türkiye’yi ve İslam dinini çok sevdiğini belirten Hollandalı Albet, "Atilla" ismini aldı.

17 yıldır Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Cornelis Albert, Ürgüp İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimi ile Kelime-i Şehadet getirip 'Atilla' ismini alarak Müslüman oldu.

Din Hizmetleri Uzmanı Abdurrahim Sayar'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde İlçe Müftüsü İsmail Karadavut, Albert'e İlçe Şube Müdürü Ahmet Tuncer'in tercümanlığında İslam dininin temel esasları hakkında bilgiler vererek, İslam dinini tercih etmesinden dolayı tebrik etti.

Merasimin sonunda İlçe Müftüsü Karadavut, İslam ile şereflenen Cornelis Albert'a ihtida belgesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Kur'an-ı Kerim, çeşitli kitap ve broşürler ile Fetih Suresi'nin 28. ayetinin yazılı olduğu hat tablosu hediye etti. İhtida merasimi yapılan dua ile sona erdi.

Cornelis Albert, Türkiye'yi, İslam dinini ve Türk halkını çok sevdiğini dile getirdi. Çok mutlu olduğunu belirten Albert, "Müslüman olmayı gönülden istedim. Uzun zamandır Türkiye'de yaşıyorum. İslam dinini ve Müslümanlığı çok araştırdım. En sonunda Müslüman olarak yaşamaya karar verdim. Çok heyecanlı ve mutluyum" dedi.

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