Hollanda vatandaşı Albert 75 yaşında Müslüman oldu!

Cornelis Albert, Türkiye'yi, İslam dinini ve Türk halkını çok sevdiğini dile getirdi. Çok mutlu olduğunu belirten Albert, "Müslüman olmayı gönülden istedim. Uzun zamandır Türkiye'de yaşıyorum. İslam dinini ve Müslümanlığı çok araştırdım. En sonunda Müslüman olarak yaşamaya karar verdim. Çok heyecanlı ve mutluyum" dedi.

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