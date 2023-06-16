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18 yıl bekledi! Annesini öldürdüğünü iddia ettiği şahsı öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.06.2023 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
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18 yıl bekledi! Annesini öldürdüğünü iddia ettiği şahsı öldürdü

Son dakika haberleri... Adana’da 18 yıl önce annesini öldürdüğünü öne sürdüğü şahsı düğün çıkışı tabancayla vurarak öldüren şüpheli yakalanarak tutuklandı.

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