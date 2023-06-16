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İzmit'teki başıboş köpek sorunu! Tamamı toplanacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.06.2023
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İzmit’teki başıboş köpek sorunu! Tamamı toplanacak

İzmit’te üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Lokman Emre Yurtsever, geçen günlerde kampüs içinde sokak köpekleriyle karşılaştı. Köpeklerden kaçarken 3 metrelik istinat duvarından düşen Yurtsever, ağır yaralandı. Yaşanan dehşetinin ardından Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler köpek sorunun çözümünü istedi. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nde uzun süreden bu yana devam eden başıboş köpek sorunu tepki ve şikayetlerin ardından çözülüyor. Köpeklerin tamamı belediye ekipleri tarafından toplanacak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü ve Tıp Fakültesi civarında, sayıları her geçen gün artan başıboş köpeklerin neden olduğu saldırılar ve en son olarak 3 gün önce Lokman Emre Yurtsever isimli öğrencinin ağır yaralanması sonrası tepkiler dinmek bilmedi. Vatandaş ve öğrencilerin sosyal medyada yapmış olduğu şikayetler, olayın basına yansıması sonrasında nihayet geçici de olsa çözüm geldi.

Sabah'ın haberine göre, konuyla ilgili olarak Kocaeli Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, Umuttepe Kampüsünde bulunan çok sayıda küpeli ve küpesiz sahipsiz köpeğin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi ekiplerince alınarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevine rehabilite edileceği ifade edildi. Açıklamada, başıboş köpeklerin14 Haziran itibarıyla Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü personeli, Kocaeli Üniversitesinde faaliyet gösteren Doğa ve Hayvan Dostlar Kulübü üyeleri eşliğinde toplanarak, geçici bakımevine nakillerinin yapılacağı aktarıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

9 Haziran'da Kocaeli Üniversitesinde yaşanan olayda, Fatma Seher Hanım Kız Yurdu önünde bulunan bazı sokak köpekleri, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olan Lokman Emre Yurtsever'e saldırdı. Köpeklerden kurtulmaya çalışan genç, istinat duvarından yola atladığı esnada, yere düşüp kafasını vurarak ağır yaralandı. Bilincini kaybetmiş bir halde yerde yatan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası, ambulansa alınarak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalesi sonrası yoğun bakıma alınan genç, hayati tehlikeyi atlattı ve yoğun bakım servisinden çıkarak normal servise alındı. Aldıkları haber sonrası şok geçiren Yurtsever'in ailesi ile sınıf arkadaşları, normal servise alınan gencin annesi ile birlikte fotoğrafını sosyal medya hesaplarında paylaştı. Öğrencilerin paylaşımlarında, yine köpek sorunun çözümü istendi.

Köpek dehşeti öğrencileri korkutuyor: Önlem alın KÖPEK DEHŞETİ ÖĞRENCİLERİ KORKUTUYOR: ÖNLEM ALIN
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