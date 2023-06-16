İzmit’teki başıboş köpek sorunu! Tamamı toplanacak

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü ve Tıp Fakültesi civarında, sayıları her geçen gün artan başıboş köpeklerin neden olduğu saldırılar ve en son olarak 3 gün önce Lokman Emre Yurtsever isimli öğrencinin ağır yaralanması sonrası tepkiler dinmek bilmedi. Vatandaş ve öğrencilerin sosyal medyada yapmış olduğu şikayetler, olayın basına yansıması sonrasında nihayet geçici de olsa çözüm geldi.