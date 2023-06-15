Paralara çiçek şekli vermişlerdi! İzmir'de 2,2 milyonluk 'kapora' davası: Şüpheliler adliyede
İzmir’de kapora dolandırıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler, internet üzerinden verdikleri ilanlarla ucuz araç sigortası vaadiyle çok sayıda vatandaştan kapora alıp, 2,2 milyon lira haksız kazanç elde eden şüphelileri yakalamak için düğmeye bastı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından gözaltına alınan 20 kişi, adliyeye sevk edildi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden ürün ilanları verip, müşterilerden kapora alıp, teslimat yapmayarak milyonlarca lira haksız kazanç eden ve yine internet üzerinden ucuz araç sigortası vaadi ile kapora alıp, dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
24 kişinin 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçlarını işledikleri belirlendi.
Harekete geçen polis, dün sabah operasyon ile 20 şüpheliyi gözaltına aldı.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada; 1 milyon lira değerinde altın ile 1,2 milyon lira nakit para ele geçirildi.
Şüphelilerin paraları karton kutuda gizledikleri, paralarla çiçek şekli verdikleri görüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi.
Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdüğü bildirildi.
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