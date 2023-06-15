Paralara çiçek şekli vermişlerdi! İzmir’de 2,2 milyonluk ’kapora’ davası: Şüpheliler adliyede

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden ürün ilanları verip, müşterilerden kapora alıp, teslimat yapmayarak milyonlarca lira haksız kazanç eden ve yine internet üzerinden ucuz araç sigortası vaadi ile kapora alıp, dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.