"İntihar etti" diyerek ölümüne ağlamıştı! İstenen ceza belli oldu
Kan donduran olay 12 Ocak tarihinde Kartal Aydos Ormanı'nda meydana geldi. Beylik tabancasından çıkan mermiyle hayatını kaybeden polis memuru Osman Yalınkaya'nın ölümüne ilişkin çocukluk arkadaşı ve öğretmen Mahmud Sezgin 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahmud Sezgin, olay yerinde arkadaşının intihar ettiğini öne sürürek ağlarken kameraya yansımıştı. İşte dehşete düşüren olayın detayları...
İki çocuk babası, 10 yıllık polis memuru Osman Yalınkaya, iki yıl önce Aydos Ormanı'nda ölü bulundu. Aynı zamanda ortak iş de kurduğu arkadaşı öğretmen Mahmut Sezgin tutuklandı.
"EŞİM SOLAK DEĞİLDİ"
Son duruşmada, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verildi. Mahmut Sezgin duruşmada yaptığı savunmada, "Net olmamakla beraber silahın Osman'ın sol elinde olduğunu düşünüyorum" dedi. Olay yerine daha sonra giden iki tanık polis de benzer yönde ifade verdi. Polis Osman Yalınkaya'nın eşi ise "Eşim solak değildi. Silah sol elinin altında bulunuyor, sağ tarafından vuruluyor. Kazayla kendisini vurabilecek bir kişi değil. 10 yıllık tecrübeli bir polis memuru" dedi.
Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mahmud Sezgin getirildi. Duruşmada Osman Yalınkaya'nın eşi Aygül Yalınkaya'nın da aralarında bulunduğu yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Bir önceki celse mütalaasını sunan savcı sanığın cezalandırılmasını istedi. Karar öncesinde son sözü sorulan sanık Mahmud Sezgin, "Önce Allah'a son mahkeme heyetinin vicdanına sığınıyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mahmud Sezgin hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme sanığın şahsi ve sosyal durumu, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul ederek takdiri indirim uyguladı. Takdiri indirim ile sanık Mahmud Sezgin 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
ÜYE HAKİMDEN KARARA ŞERH
Mahkeme heyetinde üye hakim Fatih Taşdemir sanık hakkında verilen hapis cezası kararına şerh koydu. Üye hakim şerhde 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesine atıfta bulunarak, "Dava dosyasında yapılan incelemede 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunun mütalaasında kişinin ölümüne neden olan atışın ölen Osman Yalınkaya'nın kendisi tarafından mümkün olduğu ancak aynı mesafeden bir başkası tarafından atışın yapılmasının mümkün olabileceği, bu hususta kesin bir değerlendirme yapılmadığının belirtilmiş olması, yine dava dosyasında mevcut Polis Kriminal Laboratuvarı Müdürlüğü'nün uzmanlık raporları ile Adli Tıp Kurumu raporlarında el svaplarını ilişkin çelişkili ifadelerin bulunmuş olması, sanığın en başından itibaren istikrarlı olarak üzerine atılı suçlamayı kabul etmemiş olması bir bütün halinde değerlendirildiğinde, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı ve yeterli delillerin dava dosyasında mevcut olmadığı, 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereğince şüpheli durumların sanık aleyhine yorumlanarak mahkumiyet hükmü tesis edilemeyeceği dikkate alındığında sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabit olmadığından ve şüphe boyutunda kaldığından sanığın beraatine ve tahliyesine karar verilmesi gerektiği kanaati ile sayın çoğunluğun kararına iştirak etmiyorum" dedi.
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