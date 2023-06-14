İzmir’de 2,2 milyonluk 'kapora' dolandırıcılığına operasyon: Mağdurlardan topladıkları parayla...
İzmir'de kaparo dolandırıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çetenin vatandaşları internet üzerinden ucuz araç sigortası vaadiyle kandırdığı ortaya çıktı. Şüphelilerin tam 2.2 milyon liralık haksız kazanç sağladığı öğrenildi. Ekiplerin eş zamanlı operasyonuyla 20'si yakalandı. Evlerinde 1 milyon lira değerinde altın ve yüklü miktarda nakit para çıktı. Şüphelilerin paraları kutuda gizledikleri ve saksı içerisindeki bitkiye, mağdurlardan elde ettikleri paralarla çiçek şekli verdikleri görüldü.
Şaşkına çeviren dolandırıcılık olayı İzmir'de yaşandı.
Ekipler, internet üzerinden verdikleri ilanlarla ucuz araç sigortası vaadiyle çok sayıda vatandaştan kapora alıp, 2,2 milyon lira haksız kazanç elde eden şüphelileri yakalamak için düğmeye bastı.
TEKNİK TAKİP YAPILDI
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçlarını işledikleri gerekçesiyle 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon yapıldı.
20 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Eş zamanlı yapılan baskında 20 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın ile yaklaşık 1,2 milyon lira nakit para ele geçirildi.
Şüphelilerin paraları karton kutuda gizledikleri ve saksı içerisindeki bitkiye, mağdurlardan elde ettikleri paralarla çiçek şekli verdikleri dikkatlerden kaçmadı.
SORGULARI SÜRÜYOR
Ayrıca araç sigortası yaptırmak isteyenler için şüphelilerin, sigortacılık sektöründe güvenilir sitelerden ayırt edilmesi zor olacak şekilde sahte araç sigorta sitesi kurdukları anlaşıldı.
Sayfa üzerine iletişim bilgilerini ekleyen şüphelilerin, araç sigortası yaptırmak isteyen vatandaşlara piyasa fiyatından daha düşük bedelle teklif sunup, araç sigortasını yaptırma konusunda ikna etikleri ve hesap numaraları verdikleri ortaya çıktı.
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