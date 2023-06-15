Bakırköylüler diken üstünde! Vatandaş İBB'ye tepki gösterdi: Defalarca başvurduk ama
Bakırköy'de 1999 depreminde hasar alan bina, bölge sakinlerini korkuttu. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bakırköy Belediyesi'ne başvurmalarına rağmen çözüm alamayan apartman sakini, çareyi balkonuna pankart asmakta buldu.
KENDİ ÇABALARIYLA…
Binanın bodrum katında zeminde çökmeler yaşanınca bina sakinleri ahşap parçalarıyla kendi çabalarıyla güçlendirmeye çalışsa da faydalı olmadı. Binanın dış balkon bölümlerinde oluşan çökmeler sonrasında da bazı daire sakinleri balkon altlarına demirler yaparak balkonlarının çökmesini engellemeye çalıştı.
DEFALARCA BELEDİYE'YE BAŞVURDULAR AMA…
Binada oturan bir kısım daire sahipleri binanın kentsel dönüşüme girmesini isterken bazıları da buna karşı çıkınca bina bu haliyle kaldı. Kentsel dönüşümü isteyen bina sakinleri geçtiğimiz yıldan bu yana hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Bakırköy Belediyesi'ne defalarca başvursalar da bir sonuç alamadı.
Son alarak bina da yaşayan Dursun Yücel duruma isyan ederek binanın dış duvarına pankartı astı.
ÇÖKME RİSKİ VAR!
Bina da çökme riski olduğunu belirten Yücel "Bina 1999 depreminde hasar gördü. Bizde depremden sonra binada güçlendirmeler yaptık. İçerde ve dışarda bu güçlendirmeler mevcut. Bunlar ahşap. Beton ve demirler özelliğini kaybetmiş. Tavan yukardan çökmeye başladı. Ahşap güçlendirmeleri ben koydum. Çünkü binada oturanlar var. Çökme olmasın diye yaptım. Binada en yaşlı benim. Binanın dörtte üçü kiracı.
Bina sahibine ait 4-5 daire var. Bende elimden geldiği kadarıyla bina için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Binanın tahliye olmasını istedim ama kimseden ses seda çıkmadı. Binada oturanların bodruma inip binanın halini görmesini istedim inmediler. Yazıyı asmak zorunda kaldım" ifadesini kullandı.
İBB'nin ihmalkarlığından da dert yanan Dursun Yücel, sözlerini şöyle sonlandırdı: Bir yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi hasırlı binaları tespit eden ekip oluşturmuş. Binayı gören bu ekip, düzenleyecekleri raporun en geç bir ay sonra elimize ulaşacağını söyledi. Kış mevsimi de geçti ama 1 yıldır böyle bir rapor gelmedi. Sorduk ama bu şekilde bir vurdum duymazlık var. Çözüm olarak binanın dışına pankart asmak zorunda kaldım.
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