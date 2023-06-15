Bakırköylüler diken üstünde! Vatandaş İBB’ye tepki gösterdi: Defalarca başvurduk ama

Bina sahibine ait 4-5 daire var. Bende elimden geldiği kadarıyla bina için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Binanın tahliye olmasını istedim ama kimseden ses seda çıkmadı. Binada oturanların bodruma inip binanın halini görmesini istedim inmediler. Yazıyı asmak zorunda kaldım" ifadesini kullandı.

İBB'nin ihmalkarlığından da dert yanan Dursun Yücel, sözlerini şöyle sonlandırdı: Bir yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi hasırlı binaları tespit eden ekip oluşturmuş. Binayı gören bu ekip, düzenleyecekleri raporun en geç bir ay sonra elimize ulaşacağını söyledi. Kış mevsimi de geçti ama 1 yıldır böyle bir rapor gelmedi. Sorduk ama bu şekilde bir vurdum duymazlık var. Çözüm olarak binanın dışına pankart asmak zorunda kaldım.