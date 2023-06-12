İstanbul’da trafikte tehlikeli anlar! Sosyal medya uğruna canlarını hiç saydılar

Görüntülerde iki aracın orta şeritten peş peşe ilerlerken bir kişinin otomobilin açık bagajına oturarak sürücüsünün tehlikeli manevralar yaptığı otomobili cep telefonu ile kayda almaya çalıştığı görüldü.

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