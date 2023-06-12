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İstanbul’da trafikte tehlikeli anlar! Sosyal medya uğruna canlarını hiç saydılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.06.2023 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023
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İstanbul’da trafikte tehlikeli anlar! Sosyal medya uğruna canlarını hiç saydılar

İstanbul’da gece saatlerinde trafikte tehlikeli anlar yaşandı. Sosyal medyaya video çekmek uğruna bir grup genç canlarını adeta hiçe saydı. O anlar başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde gece saatlerinde akan trafikte sosyal medyaya video çekmek uğruna canlarını tehlikeye atan kişiler başka bir araç sürücüsü tarafından böyle görüntülendi.

Görüntülerde iki aracın orta şeritten peş peşe ilerlerken bir kişinin otomobilin açık bagajına oturarak sürücüsünün tehlikeli manevralar yaptığı otomobili cep telefonu ile kayda almaya çalıştığı görüldü.

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