08 Eylül 2022, Perşembe
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Hindistan’da tehlikeli video! Sosyal medya uğruna ölümden döndü
Hindistan'da sosyal medya hesabına uğruna video çekmek için raylarda yürüyen gence tren çarptı. Olayın ardından ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan gencin bacağında kırık ve vücudunun bazı yerlerinde yaralar olduğu belirlendi.