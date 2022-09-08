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Hindistan’da tehlikeli video! Sosyal medya uğruna ölümden döndü

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Giriş: 08.09.2022 14:54
Hindistan'da sosyal medya hesabına uğruna video çekmek için raylarda yürüyen gence tren çarptı. Olayın ardından ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan gencin bacağında kırık ve vücudunun bazı yerlerinde yaralar olduğu belirlendi.
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