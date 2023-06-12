Emine Erdoğan çağrı yaptı 21 bini aşkın çocuk işçinin hayatı kurtuldu
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın çocuk işçiliği ile mücadele çağrısı ile mevsimlik işçiliğin yoğun olduğu bölgelere dikkat çekti. Emine Erdoğan'ın öncülüğü ile başlatılan proje ile 21 bini aşkın çocuğa şefkat eli uzandı.
Emine Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO), 2018'den bu yana yürüttüğü çocuk işçiliğiyle mücadele çalışmalarına öncülük etmiş, 23 Mart 2018'de düzenlenen Çocuk İşçiliği ile Mücadele Deklarasyonu imza töreninde "Çocuğun yeri ne sokak, ne tarla, ne fabrikadır! Çocuğun eline, en çok kalem, defter, kitap yakışır" sözleriyle kurumlara çağrı yapmıştı.
EMİNE ERDOĞAN'DAN ÇOCUK İŞÇİLERE ANNE ŞEFKATİ
Olması gerektiği eğitim kurumları yerine çalıştırılarak istismar edilen çocukların haklarını korumak ve çocuk işçiliğinin önüne geçmek için devletin şefkat eli çocukların üzerinde.
Çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında geliştirilen birçok projeye bir yenisi daha eklendi. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Türkiye'de fındık hasadında çocuk işçiliğinin önlenmesi için çağrı yaparak bir projeye öncülük etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dünyanın en büyük fındık alıcısı Ferrero ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ortaklığında başlatılan "Mevsimlik Tarımda Fındık Hasadında Çocuk Işçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesiyle" 21 bini aşkın çocuğa ve 9 bine yakın aileye ulaşıldı. Proje kapsamda çocuklara eğitim, barınma, sanatsal faaliyetler başta olmak üzere büyüme ve korunmalarına destek verildi.
EKİPLER SOKAK SOKAK ÇOCUK İŞÇİLERİ TESPİT EDİYOR
Çocuklarına gözü gibi bakan Türkiye, erken yaşta çalışma hayatına atılan çocukların haklarını korumak için çocuk işçiliğiyle mücadele ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların çalışmak yerine okul sıralarında olmaları, sportif ve sanatsal faaliyetlere katılmaları için çocuk işçiliğini tespit ederek ihtiyaç sahibi çocuk ve ailelere politika uyguluyor.
Bakanlık tarafından dezavantajlı çocukların tespiti için oluşturulan mobil ekipler, sokak sokak gezerek çalışan çocukları tespit ediyor. Ekipler, tespit edilen çocuk işçileri sokaktan kurtararak okul sıralarına yeniden döndürüyor. Mobil ekip halinde gezen kurtarıcılar, 2022'de sokakta çalıştırılan, dilendirilen veya sokakta yaşayan 30 bin çocuğa müdahale etti.
Ayrıca risk altındaki 16 bin çocuğun ailesine de rehberlik hizmeti verildi. Eğitimi için yeterli ekonomik durumu olmayan ailelere Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) kapsamında destek verilerek çocuğun okul sıralarına dönmesini sağlandı. Bakanlık, 2022 Şubat ayına kadar ülke genelinde yaptığı saha taramasıyla toplam 158 bin çocuğa ulaştı, 40 binin üzerinde aile ziyareti yaptı.
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