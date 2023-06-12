Bingöl’de operasyon: 45 kilogram esrar ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Genç ilçesi kırsalında operasyon gerçekleştirdi.