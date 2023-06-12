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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 1 kişi gözaltında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.06.2023
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Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 1 kişi gözaltında

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlının adli işlemleri devam ediyor.

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