13 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Freni boşalan park halindeki servis midibüsü markete daldı!

Freni boşalan park halindeki servis midibüsü markete daldı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.06.2023
ABONE OL
Freni boşalan park halindeki servis midibüsü markete daldı!

Kocaeli’de park halindeyken freni boşalan servis midibüsü markete çarparak durabildi. Çay içemeye giden sürücü ise döndüğünde gördüğü manzara karşısında gözlerine inanamadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA