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İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu kurye operasyonu: Midesinde 820 gram kokain ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2023
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İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu kurye operasyonu: Midesinde 820 gram kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu yutarak kuryelik yaptığı tespit edilen yolcunun midesinde 820 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri narkotik suçlarla mücadele yönünden gerçekleştirdikleri çalışmalar çerçevesinde Sao Paolo-İstanbul seferini yapan uçaktaki bir yolcuyu yakın takibe aldı.



Uçağın iniş yapmasının ardından muhafaza ekiplerince yolcunun fiziki takibine başlandı. Gümrük kontrol noktasında durdurulan şüphelinin x-ray taramasından geçirilen valizinde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Ekiplerin üst araması yaptığı esnada şüphelinin karın bölgesinde şişkinlik olduğu fark edildi. Bunun üzerine tomografi cihazına alınan şüphelinin çok sayıda kapsül yuttuğu tespit edildi.



Sağlık kuruluşunda yapılan muayene sonucunda çıkarılan kapsüllerin içerisindeki maddenin kokain olduğu belirlenirken, kuryenin 820 gram kokain yuttuğu ortaya çıktı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında şüpheli tutuklandı.

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