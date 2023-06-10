İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu kurye operasyonu: Midesinde 820 gram kokain ele geçirildi





Uçağın iniş yapmasının ardından muhafaza ekiplerince yolcunun fiziki takibine başlandı. Gümrük kontrol noktasında durdurulan şüphelinin x-ray taramasından geçirilen valizinde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Ekiplerin üst araması yaptığı esnada şüphelinin karın bölgesinde şişkinlik olduğu fark edildi. Bunun üzerine tomografi cihazına alınan şüphelinin çok sayıda kapsül yuttuğu tespit edildi.