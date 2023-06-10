İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu kurye operasyonu: Midesinde 820 gram kokain ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu yutarak kuryelik yaptığı tespit edilen yolcunun midesinde 820 gram kokain ele geçirildi.
Uçağın iniş yapmasının ardından muhafaza ekiplerince yolcunun fiziki takibine başlandı. Gümrük kontrol noktasında durdurulan şüphelinin x-ray taramasından geçirilen valizinde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Ekiplerin üst araması yaptığı esnada şüphelinin karın bölgesinde şişkinlik olduğu fark edildi. Bunun üzerine tomografi cihazına alınan şüphelinin çok sayıda kapsül yuttuğu tespit edildi.
Sağlık kuruluşunda yapılan muayene sonucunda çıkarılan kapsüllerin içerisindeki maddenin kokain olduğu belirlenirken, kuryenin 820 gram kokain yuttuğu ortaya çıktı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında şüpheli tutuklandı.
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