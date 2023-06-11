11 Haziran 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Hakkari'de 9 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 9 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 11.06.2023
ABONE OL
Hakkari’de 9 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de bir araçta 9 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi. Sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Depin uygulama noktasında durdurulan bir araçta narkotik dedektör köpeği "Rüzgar" ile arama yapıldı. Aramada, 36 parça halinde 9 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA