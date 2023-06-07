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İstanbul’da İETT otobüsü yine kaza yaptı: 2 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.06.2023
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İstanbul’da İETT otobüsü yine kaza yaptı: 2 yaralı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde İETT otobüsü ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile otobüste bulunan bir yolcu hafif yaralandı. Kaza nedeniyle bulvar üzerinde araç yoğunluğu yaşanırken, polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

İstanbul'da yaşanan kaza, Avcılar Tahtakale Mahallesi Ispartakule Bulvarında saat 07.40 sularında meydana geldi.

İddiaya göre, 147 Şahintepe - Avcılar arası sefer yapan İETT otobüsü ışıklardan geçtiği sırada, 34 GPL 960 plakalı motosikletle çarpıştı.

İETT aracının ön tarafına çarpan motosiklet sürüklenirken, motosklet sürücü yola savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü S.B ile İETT içeresinde bulunan bir kadın yolcu hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bulvar üzerinde araç yoğunluğu yaşanırken, polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

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