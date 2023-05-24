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Sarıyer'de İETT faciası! Trafik levhasına çarpıp yan yattı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.05.2023
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Sarıyer’de İETT faciası! Trafik levhasına çarpıp yan yattı

Sarıyer’de yağıştan dolayı kayganlaşan yolda aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT şoförü, virajı alamayınca trafik levhasına çarptı. Araç yan yatarken, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İETT otobüsünde bulunan yolcular kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

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