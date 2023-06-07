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Tekirdağ'da operasyon: 795 bin makaron ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.06.2023
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Tekirdağ’da operasyon: 795 bin makaron ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir kişiye ait araç ve depoda arama yapıldı. Aramalarda, 159 adet tepsi halinde toplamda 795 bin adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 4 bin 700 paket sigara, 50 bin adet bandrolsüz boş makaron, 145 adet kesilmiş TAPDK Bandrolü ele geçirildi.

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