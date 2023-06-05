Yine İETT yine kaza! Hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı!
İstanbul’da dün seyir halindeki hafif ticari araç karşı yönden gelen İETT otobüsü ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle hafif ticari araç park halindeki bir kamyonete de çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'da yaşanan kaza dün 16.00 sularında Orhangazi Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi.
Caddede ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü karşı yönde seyreden İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle hafif ticari araç park halindeki bir kamyonete de çarptı.
Olayda hafif ticari araç sürücüsü ve yanında oturan bir kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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