İzmir’de gece yarısı silahlı kavga dehşeti!

İzmir'de yaşanan olay, saat 02.00 sularında Güney Mahallesi 1151 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, M.Ö. daha önceden arasında husumet bulunan S.S. ve A.S. ile sokakta karşılaştı. Bunun üzerine M.Ö., S.S. ve A.S. ile tartışmaya başladı. Gerginliğin artması sonucu taraflar pompalı tüfek ve tabanca ile birbirlerine ateş açtı.