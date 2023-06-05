İzmir'de gece yarısı silahlı kavga dehşeti!
Dehşete düşüren olay gece saatlerinde İzmir'de meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan 3 kişinin tartışması silahlı kavgaya döndü. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada, vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden 2 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'de yaşanan olay, saat 02.00 sularında Güney Mahallesi 1151 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, M.Ö. daha önceden arasında husumet bulunan S.S. ve A.S. ile sokakta karşılaştı. Bunun üzerine M.Ö., S.S. ve A.S. ile tartışmaya başladı. Gerginliğin artması sonucu taraflar pompalı tüfek ve tabanca ile birbirlerine ateş açtı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönmesi sonucu, S.S. ve A.S. vücudunun çeşitli yerlerine gelen kurşunlar ile ağır yaralandı. M.Ö. olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan S.S. ve A.S.'nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.
S.S. ve A.S.'nin vurulduğunu öğrenen yakınları ise hastaneye akın etti. S.S. ve A.S.'nin yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, polis ekipleri yakınlarını sakinleştirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Haziran ayı TEFE TÜFE kira zammı kaç TL olacak? Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar? İş yeri, dükkan kira artış oranı hesaplama!
- TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç çıktı? TEFE - TÜFE...
- Emekli 5 aylık zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye KÖK hesabı! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...
- Galatasaray Fenerbahçe canlı maç izle! 4 Haziran GS - FB derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme ekranı!
- MEB LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? LGS görevli ücreti ne kadar, ayın kaçında yatar?
- Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı sosyal yardım paraları yattı mı?
- EYT 1800, 3600 prim günü şartları açıklandı! 41,42, 43, 44, 45 yaşına erken emeklilik kapısı aralandı! SSK, Bağ-Kur prim eşitlemesi...
- LGS 2023 PUAN HESAPLAMA ROBOTU! OBP nereden, nasıl hesaplanır? 5. 6. 7. 8. Sınıf Okul Başarı Puanı LGS puanına dahil edilecek mi?
- MEB LGS 2023 İLLERE GÖRE TABAN - TAVAN PUANLAR! LGS lise kontenjanları- yüzdelik dilimleri! Anadolu, Meslek, Fen, İmam Hatip liseleri taban puanları! İstanbul, Ankara İzmir...
- 4 Haziran 2023 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? LGS sayısal - sözel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
- LGS SÖZEL- SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME PDF İNDİR! MEB LGS 2023 A - B - C kitapçığı soruları ve cevapları meb.gov.tr!
- LGS 2023 soruları zor muydu, kolay mıydı? LGS 1. ve 2. oturum Twitter - İnstagram yorumları: Türkçe, Tarih, Din Kültürü, Matematik, Fen Bilimleri...