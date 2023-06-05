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İzmir'de gece yarısı silahlı kavga dehşeti!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2023
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İzmir’de gece yarısı silahlı kavga dehşeti!

Dehşete düşüren olay gece saatlerinde İzmir'de meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan 3 kişinin tartışması silahlı kavgaya döndü. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada, vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden 2 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de yaşanan olay, saat 02.00 sularında Güney Mahallesi 1151 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, M.Ö. daha önceden arasında husumet bulunan S.S. ve A.S. ile sokakta karşılaştı. Bunun üzerine M.Ö., S.S. ve A.S. ile tartışmaya başladı. Gerginliğin artması sonucu taraflar pompalı tüfek ve tabanca ile birbirlerine ateş açtı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönmesi sonucu, S.S. ve A.S. vücudunun çeşitli yerlerine gelen kurşunlar ile ağır yaralandı. M.Ö. olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan S.S. ve A.S.'nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

S.S. ve A.S.'nin vurulduğunu öğrenen yakınları ise hastaneye akın etti. S.S. ve A.S.'nin yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, polis ekipleri yakınlarını sakinleştirdi.

Öte yandan, polis ekipleri olay yerini kapatarak incelemede bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay sonrası kaçan M.Ö.'nün yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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