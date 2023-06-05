Konya'da 2 grup arasındaki kavga silahlı çatışmaya dönüştü! 8'i polis 12 kişi yaralandı
Konya’da gece saatlerinde bir iş yerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra trtışma silahlı kavgaya dnöüştü. Olayda 4 kişi silahla yaralanırken, kavgaya müdahale eden 8 polis memuru da yaralandı. Kavganın ardından polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'da yaşanan olay, gece saatlerinde Ereğli'nin Selçuklu Mahallesi İstasyon Caddesi Esnaf Sitesi karşısında bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Sadettin K., Mehmet Ü., İlker T. ve Özkan T. silahla vurularak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Kavgaya müdahale eden ve ayırmaya çalışan 8 polis memuru da vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kavganın ardından polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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