Konya’da 2 grup arasındaki kavga silahlı çatışmaya dönüştü! 8’i polis 12 kişi yaralandı

Konya'da yaşanan olay, gece saatlerinde Ereğli'nin Selçuklu Mahallesi İstasyon Caddesi Esnaf Sitesi karşısında bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Sadettin K., Mehmet Ü., İlker T. ve Özkan T. silahla vurularak yaralandı.