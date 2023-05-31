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Yollar göle döndü! Ankara’da sağanak sürecek mi? Valilikten flaş uyarı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.05.2023
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Yollar göle döndü! Ankara’da sağanak sürecek mi? Valilikten flaş uyarı

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli yağış nedeniyle yollar sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Ankara Valiliği, sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşı uyardı.Yaşanan son durumu A Haber muhabiri Merve Pekmez anlattı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; yarın (perşembe) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, ilimiz ve çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Öte yandan, Ankara'da her sağanak yağış sonrası ortaya çıkan sel manzarlarına bir yenisi daha eklendi.

Kentte etkili olan şiddetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ankaralılar, göle dönen yollarda yürümekte güçlük çekerken çok sayıda araç da suya gömüldü.

Kentte sel nedeniye ev ve iş yerlerini de su bastı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle trafikteki bazı araçlar su altında kaldı. Araçlarda mahsur kalan vatandaşlar, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

Kentteki bazı ilçelerde öğle saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak ve dolu nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

"TİTRİYORUM KORKUDAN"

Aracıyla Eryaman Mahallesi Orhan Bey Caddesi'ndeki su birikintisi içinde kalan öğretmen Sare Eroğlu, yaşadıklarını, AA muhabirine şöyle anlattı:

"Su çok derin değildi, 'geçebilirim' diye düşündüm ama birden su yükseldi, araba stop etti. Araba su aldı ve sürüklendi. Arkadaşlarım geldi. Kapılar açılmadığı için beni camdan çıkardılar. Çok korktum, saatlerdir ağlıyorum, titriyorum korkudan."

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