Yollar göle döndü! Ankara’da sağanak sürecek mi? Valilikten flaş uyarı
Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli yağış nedeniyle yollar sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Ankara Valiliği, sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşı uyardı.Yaşanan son durumu A Haber muhabiri Merve Pekmez anlattı.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; yarın (perşembe) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, ilimiz ve çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Öte yandan, Ankara'da her sağanak yağış sonrası ortaya çıkan sel manzarlarına bir yenisi daha eklendi.
Kentte etkili olan şiddetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ankaralılar, göle dönen yollarda yürümekte güçlük çekerken çok sayıda araç da suya gömüldü.
Kentte sel nedeniye ev ve iş yerlerini de su bastı.
Ankara'nın Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle trafikteki bazı araçlar su altında kaldı. Araçlarda mahsur kalan vatandaşlar, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.
Kentteki bazı ilçelerde öğle saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak ve dolu nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti.
"TİTRİYORUM KORKUDAN"
Aracıyla Eryaman Mahallesi Orhan Bey Caddesi'ndeki su birikintisi içinde kalan öğretmen Sare Eroğlu, yaşadıklarını, AA muhabirine şöyle anlattı:
"Su çok derin değildi, 'geçebilirim' diye düşündüm ama birden su yükseldi, araba stop etti. Araba su aldı ve sürüklendi. Arkadaşlarım geldi. Kapılar açılmadığı için beni camdan çıkardılar. Çok korktum, saatlerdir ağlıyorum, titriyorum korkudan."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sınavına hangi okulda gireceğim? ÖSYM YKS sınav yeri sorgulama nereden, nasıl yapılır?
- Emekli bayram ikramiyesinde yeni rakam belirdi! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? T.C Kimlik numarasına göre ödeme takvimi...
- Ümit Dündar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ümit Dündar mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...
- Temel Kotil kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Temel Kotil mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...
- Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kübra Güran Yiğitbaşı hayatı ve kariyeri...
- Melih Han Bilgin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Melih Han Bilgin'in mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...
- Gıpta Ofis Kırtasiye halka arz edecek! Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri halka arz talep toplama ne zaman?
- Mehmet Şimşek kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri...
- İŞKUR büro memuru iş başvuru ekranı 2023 | 81 ilde en az ilkokul mezunu 1.641 büro işçisi alımı yapılacak! Başvuru şartları neler?
- Asgari ücrete temmuzda zam atağı! %30-35 artış+refah payıyla maaşlar şekillenecek! Mayıs enflasyonuyla dengeler değişebilir! Kalem kalem 2023 ZAMLI hesap...
- Bedava Doğal gaz bitti mi, ne zaman bitecek? 12 ay boyunca kaç metreküp doğal gaz ücretsiz, 25 m3 ne kadar?
- KURBAN BAYRAMI TARİHİ DİYANET 2023 | Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil var, 9 gün mü?