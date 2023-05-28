Kuvvetli sağanak yağış çok sayıda ilde etkili olacak! Meteoroloji gün ve saat verdi! İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahmin raporunda sağanak yağışın Türkiye genelinde etkili olacağı belirtildi. Yapılan paylaşımda başta İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak yağışın etkili olacağı görülürken, vatandaşlar olası olumsuz koşullara yönelik uyarıldı. İşte illere göre hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporu göre önümüzdeki hafta boyunca Türkiye'yi sağanak yağışlı günler bekliyor.
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra Ankara'nın kuzey ve batısı ile Eskişehir, Bolu ve Bilecik çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇOK SAYIDA İLİ ETKİSİ ALTINA ALACAK
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı bölgelerinde yarın (Pazartesi) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İç Ege (Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli illeri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu) ve Eskişehir çevreleri ile Çankırı'nın batısı, Ankara'nın kuzey ve batısında yerel kuvvetli, Burdur'un doğusu ile Isparta'nın güneyinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su askını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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