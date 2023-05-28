Kuvvetli sağanak yağış çok sayıda ilde etkili olacak! Meteoroloji gün ve saat verdi! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

ÇOK SAYIDA İLİ ETKİSİ ALTINA ALACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı bölgelerinde yarın (Pazartesi) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İç Ege (Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli illeri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu) ve Eskişehir çevreleri ile Çankırı'nın batısı, Ankara'nın kuzey ve batısında yerel kuvvetli, Burdur'un doğusu ile Isparta'nın güneyinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su askını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.