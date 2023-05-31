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Mardin merkezli 12 ilde terör örgütlerine ağır darbe! DEAŞ, PKK/KCK, PYD/YPG'nin finansman kaynakları kesildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.05.2023
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Mardin merkezli 12 ilde terör örgütlerine ağır darbe! DEAŞ, PKK/KCK, PYD/YPG’nin finansman kaynakları kesildi

Mardin merkezli olarak 12 ilde eş zamanlı olarak terör örgütlerine düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların DEAŞ, PKK/KCK, PYD/YPG’ye finansman şüphesiyle yakalandıkları öğrenildi.

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