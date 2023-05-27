Sağanak yağış günlerce sürecek! Meteoroloji çok sayıda ili gün vererek uyardı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

İZMİR VE AYDIN ÇEVRESİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

28.05.2023 Pazar günü Ege Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Manisa, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli ve Muğla çevreleri ile İzmir'in ve Aydın'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.