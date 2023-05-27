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Sağanak yağış günlerce sürecek! Meteoroloji çok sayıda ili gün vererek uyardı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2023 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023
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Sağanak yağış günlerce sürecek! Meteoroloji çok sayıda ili gün vererek uyardı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük haritalı hava tahmin raporuna göre seçimlerin yapılacağı pazar gününden itibaren Türkiye yağışlı bir haftaya merhaba diyecek. Çok sayıda ilde yoğun yağış beklenirken Meteoroloji olası olumsuz durumlara karşı vatandaşlardan tedbir almasını istedi. İstanbul Ankara ve İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde seçim günü de dahil yeni hafta boyunca çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağışın görüleceği ifade edildi.

FIRTINA UYARISI

Finike – Marmaris arasında rüzgarın, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

İZMİR VE AYDIN ÇEVRESİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

28.05.2023 Pazar günü Ege Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Manisa, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli ve Muğla çevreleri ile İzmir'in ve Aydın'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT

28.05.2023 Pazar günü Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Gaziantep'in ve Malatya'nın batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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