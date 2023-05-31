Hırsızlar bu kez ağaç çaldı: 150 yıllık çınarları tarladan götürdüler
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir vatandaşın tarlasındaki yaklaşık 150 yıllık iki çınar ağacı çalındı. Mağdur olan Ali Toker, "Tahminimce gövde kısmıyla masa üstü yapacaklar, çünkü çok değerli. 100-150 bin TL arasında fiyata satarlar diye düşünüyorum." dedi.
Kocaeli'de geçtiğimiz ay Kartepe ilçesi Uzuntarla Mahallesi Göl mevkindeki tarlasına giden Ali Toker (65), dedesinden yadigar kalan yaklaşık 150 yıllık iki çınar ağacının kesildiğini gördü.
Jandarmaya şikayette bulunan Toker, olayı gerçekleştiren kişilerin bulunmasını istedi.
''BUNU YAPANLARDAN ŞİKAYETÇİYİZ''
Çok üzüldüğünü söyleyen Ali Toker, şöyle devam etti:
"Kesilen iki ağacım da 150 yıllık çınarlardı. Babam ne kendisi ne de benim ağacı kesmeme izin vermez, kıyamazdı. İnsanlar gölgesinde otursun, dinlensinler diye ellettirmezdi. Birileri gelip iki tarihi çınar ağacına kıymışlar. Biz bunu yapanlardan şikayetçiyiz.
Kamera kaydı aradık, bir tane bulduk, araştıracağız. Şahısları bulduğumuz anda jandarmaya teslim edeceğiz. İşe yarayan gövde kısımlarını götürmüşler, dal kısımlarını ise bırakmışlar.
''TAHMİNİMCE GÖVDE KISMIYLA MASA ÜSTÜ YAPIP 100-150 BİN TL'YE SATARLAR''
Tahminimce gövde kısmıyla masa üstü yapacaklar, çünkü çok değerli. 10 tonun üstünde odun bırakmışlar, 4 ton da almışlar. Bir masanın fiyatı 15-20 bin TL arasındadır. Bir masanın kalınlığını 6 santimden yapıyorlar. 100-150 bin TL arasında fiyata satarlar diye düşünüyorum."
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