Kocaeli’de dehşete düşüren olay! Ayrılmak isteyen sevgilisini cadde ortasında kurşuna dizdi
Dehşete düşüren olay Kocaeli'de meydana geldi. Bir şahıs ayrılmak isteyen sevgilisini, 5 el ateş ederek bacaklarından yaraladı. 23 yaşındaki yaralı Ö.Y. hastaneye kaldırılırken, şahıs kaçarak uzaklaştı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kocaeli'de yaşanan olay, Kartepe İlçesi Ataevler Mahallesi Sarımeşe Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, U.Ö. ile ayrılmak isteyen sevgilisi 23 yaşındaki Ö.Y. arasında tartışma çıktı.
Bir süre telefonda süren tartışmanın ardından Ö.Y. , 41 LR 641 plakalı cipiyle, U.Ö. ise otomobiliyle belirledikleri adreste buluştu. Araçlardan inen ikili burada de tartışmaya devam etti. Ardından U.Ö. yanında getirdiği tabancayla, Ö.Y.'ye defalarca ateş etti.
5 kurşunun bacaklarına isabet ettiği Ö.Y. kanlar içinde yerde kalırken, U.Ö. ise otomobiliyle bölgeden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerinin üzerine yaralı kadının yardımına koşan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı kadın Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.
Olay yeri inceleme ekipleri cip ve etrafında incelemelerde bulundu.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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