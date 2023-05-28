Kocaeli’de dehşete düşüren olay! Ayrılmak isteyen sevgilisini cadde ortasında kurşuna dizdi

Bir süre telefonda süren tartışmanın ardından Ö.Y. , 41 LR 641 plakalı cipiyle, U.Ö. ise otomobiliyle belirledikleri adreste buluştu. Araçlardan inen ikili burada de tartışmaya devam etti. Ardından U.Ö. yanında getirdiği tabancayla, Ö.Y.'ye defalarca ateş etti.