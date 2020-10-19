“Tatlı” mirasta skandallar bitmiyor! Bıçaktan sonra tehdit mektubu

'TALEPLERİ KABUL EDİN'

İşte tehdit mektubunda yer alan satırlar:

"Salih Tatlıcı'nın ölümünden sonra miras olaylarınızı yakından takip ediyorum. Bu gidişatla bu miras kimseye yaramayacak. Bunu yazın bir kenara. Bunların kafası çok bozuk ve 'O mirası yar edecek değiliz' diyorlar. Rahmetliye de laf ediyorlar mirası size bıraktığı için. Ölmüş adama bile saydırıyorlar. Ayağınızı denk alın. Nurten'in peşine adam taktılar.

Gün gün, saat saat nereye gittiğini ve ne yaptığını takip ettiriyorlar. 14 Ağustos 13.00 ..., 18 Ağustos 10.00 Yeniköy Mezarlık, 12.30 Emirgan Korusu, 5 Eylül 12.00 Suadiye ve 11 Eylül 13.00'te İstinye market.. 'İkisini de hapse attıracağız' diyorlar. Yurt dışında davalar açmışlar ve kazanmışlar, çok seviniyorlar. Ben bu aileyi iyi tanıyorum. Bu iş sizi çoktan aştı haberiniz olsun.

Mezarlıktaki bıçak olayını unutmayın. 'Hala akılları başlarına gelmedi' diyorlar. Size tavsiye. Bir an önce oturun, konuşun, anlaşın ve bu işi çözün. Taleplerini kabul edin. Yoksa miras elinizden gidecek. Ömrünüz yeterse belalı işler ve insanlarla uğraşmak zorunda kalacaksınız. Kim olduğum niye yazdığım önemli değil sadece mektubu ilgili kişilere ulaştırın."