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Kalp krizi geçiren Savcı Sayan hastaneden taburcu oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.05.2023
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Kalp krizi geçiren Savcı Sayan hastaneden taburcu oldu

Aydın'da kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan eski Ağrı Belediye Başkanı AK Partili Savcı Sayan, tedavisinin ardından bu sabah saatlerinde taburcu oldu.

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