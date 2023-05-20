Kalp krizi geçiren AK Partili Savcı Sayan'ın sağlık durumu nasıl?
AK Parti'nin İzmir milletvekili adayı olan ve dün Aydın'da kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği, yarın (21 Mayıs Pazar) taburcu edilmesinin planlandığı belirtildi.
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den İzmir milletvekili adayı olan Savcı Sayan'ın, 20 Mayıs Cumartesi gecesi geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
Hastanenin Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada Sayan'ın göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye geldiğini, bilinen bir damar ve şeker hastalığının da bulunduğunu aktardı.
Güngör şunları kaydetti:
"Yaptığımız tetkiklerde, kısmi kalp krizi adını verdiğimiz bir bulgu saptadık. Kanda tropolin denen bir değer var. Gizli ya da aşikar kalp krizini gösteren değerde yükseklik olunca ve göğüs ağrısı olunca anjiyo kararı aldık. Kendisine de ilettik bu kararımızı. Laboratuvarımıza aldık. Sonra el bileğinden girerek anjiyosunu yaptım. Sağ tarafındaki damarında ciddi oranda bir darlık saptadık.
Oraya balon ve bir adet stent uyguladım. Sağlık durumu iyi, genel durumu iyi. Bugün serviste takip ediyoruz. Herhangi bir hayati tehlikesi yok. Şu an için komplikasyon gelişmedi. Nasip olursa yarın (21 mayıs Pazar) taburcu etmeyi planlıyoruz."
NELER YAŞANDI?
AK Partili Savcı Sayan'ın seçim çalışmaları kapsamında çalışmalar yaptığı esnada kalp krizi geçirdiği belirtildi.
"KALP KRİZİ GEÇİREREK HASTANEYE KALDIRILDI"
Savcı Sayan'ın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada "2. Tur seçim çalışmalarına İzmir'de devam eden sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı beyin tedavisi devam etmektedir.…" ifadelerine yer verildi.
"ANJİYO YAPILDI"
Yolda rahatsızlanan Sayan'ın, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hastanenin Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör göğüs ağrısı şikayetiyle gelen Savcı Sayan'a anjiyo yapıldığını ve şu anda durumunun iyi olduğunu belirtti.
AK PARTİ'DEN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yaptığı açıklamada "Geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan kıymetli yol arkadaşımız Savcı Sayan'a acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
SAVCI SAYAN KİMDİR?
Savcı Sayan, 1971 yılında Ağrı'nın Tutak ilçesinde dünyaya geldi. 24 çocuklu ailenin 12. çocuğu olan Sayan, ilk okulu doğup büyüdüğü ilçede, orta okulu Muş Malazgirt'te, liseyi ise yine doğup büyüdüğü Ağrı Tutak'ta tamamladı. Üniversite tahsilini İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamlayan Savcı Sayan, Pedagojik Formasyon alarak eğitimini tamamlamış ve bazı okullarda öğretmenlik yaptı.
1996-2000 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl ve ilçe gençlik kollarında MYK üyeliği gerçekleştirdi. Yazarlık deneyimi de bulunan Savcı Sayan'ın, bazı makaleleri dergi ve gazetelerde değerlendirilmiştir. Doğu ve Güney Doğu Anadolu yörelerinde Töre cinayetleri, Kadınların Eğitimleri konularında çeşitleri çalışmaları mevcuttur. Bazı Sivil Toplum Kuruluşlarına üyedir
Savcı Sayan 2019 seçimlerinde AK Parti'den Ağrı Belediye Başkanı olmuştur.
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