21 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kuvvetli sağanak yağış yolda! Meteoroloji'den çok sayıda ile flaş uyarı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Kuvvetli sağanak yağış yolda! Meteoroloji'den çok sayıda ile flaş uyarı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2023
ABONE OL
Kuvvetli sağanak yağış yolda! Meteoroloji’den çok sayıda ile flaş uyarı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 günün haritalı olarak hava tahmin raporunu paylaşırken yurt genelinde kuvvetli yağışın etkili olacağı görüldü. Sağanak yağış özellikle İstanbul ve Ankara'yı da etkisi altına alırken, çok sayıda ilde de etkili olacak. İşte 5 günlük İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük haritalı hava durumu paylaşımında yurdun büyük bölümünde hafta boyunca sağanak yağışın etkili olacağı görüldü.

ÇOK SAYIDA İLDE ETKİLİ OLACAK

22.05.2023 Pazartesi günü İç Ege ve Batı Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Manisa, Denizli, Burdur, Isparta, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevreleri ile İzmir'in, Aydın'ın ve Muğla'nın iç kesimlerinde ve Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

VATANDAŞLARDAN BATTANİYELİ KORUMA

Meteorolojinin "sarı" kodla uyardığı Kastamonu'da sağanak yağış etkili oldu. Vatandaşlar, dolu yağışı ihtimaline karşı araçlarının üzerine battaniye, yorgan ve halılarla örterek önlem aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu için kuvvetli sağanak tahmininde bulunarak, "sarı" kodla sel ve su taşkınlarına karşı uyarıda bulundu. Kentte etkili olan sağanak yağış öncesinde dolu ihtimaline karşı vatandaşlar araçlarını battaniye, yorgan ve halılar ile korumaya aldı. Kentte yaklaşık 1 saat devam eden sağanak, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA