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Ankara’da özel bir hastanede yangın!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.05.2023 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023
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Ankara’da özel bir hastanede yangın!

Son dakika haberine göre Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde özel bir hastanenin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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