Adana'da 2 çocuk annesi 3 kurşunla yeğeni tarafından vahşice katledilmişti! Caninin Facebook paylaşımında dikkat çeken cümle
Kan donduran olay dün Adana'da meydana geldi. 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Derya Şengül, evinde tabancayla öldürülmüş olarak bulundu. Cinayet şüphelisi olarak, eşinin yeğeni 27 yaşındaki Ö.Ş.’nin arandığı öğrenildi. Dövmeci olan, yıllar önce anne ve babası ayrılan Ö.Ş.'yi, amcası ile yengesi Derya Şengül'ün sahip çıkıp, büyüttüğü ortaya çıktı. "Anne" dediği yengesini katleden cani genç polis tarafından her yerde aranıyor. Öte yandan Ö.Ş.'nin Facebook paylaşımına düştüğü not ise dikkatlerden kaçmadı. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...
Adana'da yaşanan olay, Ceyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Derya Şengül'den bir süredir haber alamayan yakınları, dün öğle saatlerinde evine gitti. Açık olan kapıdan içeri giren yakınları Şengül'ü oturma odasında kanlar içinde bulunca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden sağlık ekibi, göğsünden 3 kurşunla vurulduğu saptanan Şengül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Dövmecilik yapan son dönemlerde sık sık uyuşturucu madde kullanan Ö.Ş.'nin anne ve babasının yıllar önce ayrıldığı, kendisine amcasının sahip çıktığı belirtildi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
"Anne" dediği yengesi Derya Şengül'ü katleden cani gencin sosyal medyadan 5 gün önce paylaştığı fotoğrafın altına, "Bazen kendin için yapabileceğin en iyi şey gitmektir" yazması dikkat çekti.
YAKINLARI, CENAZESİNİ TESLİM ALDI
Bu arada, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlanan Derya Şengül'ün cenazesi, sabah saatlerinde yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Ceyhan'a götürüldü.
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