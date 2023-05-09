Adana’da 2 çocuk annesi 3 kurşunla yeğeni tarafından vahşice katledilmişti! Caninin Facebook paylaşımında dikkat çeken cümle

Adana'da yaşanan olay, Ceyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Derya Şengül'den bir süredir haber alamayan yakınları, dün öğle saatlerinde evine gitti. Açık olan kapıdan içeri giren yakınları Şengül'ü oturma odasında kanlar içinde bulunca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden sağlık ekibi, göğsünden 3 kurşunla vurulduğu saptanan Şengül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.